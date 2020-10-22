香港歌手胡渭康曾紅極一時，更和林利、蔣慶龍（後離隊由孫明光替補）組成「香港小虎隊」，未料才成立1年就解散，他改個人發展，不僅歌唱也跨足主持、影視，現更和朋友開餐廳，不過為了省成本，他身兼代言人還發傳單，並兼職送外賣，對此，他也坦然面對：「職業無貴賤」。

胡渭康曾和梅艷芳、張學友、溫兆倫一起參加首屆「新秀歌唱大獎賽」，雖然最後冠軍由梅艷芳奪得，但表現不俗的他，被華星唱片簽下，之後更和林利、蔣慶龍（後離隊由孫明光替補）組成「香港小虎隊」，和蘇有朋、陳志朋、吳奇隆組成的「小虎隊」一較高下。

不過成績不如預期，僅成立1年就解散，之後他轉往主持、影視發展，不過人生開始感到迷茫的他，2001年選擇離開香港，遠赴英國繼續進修，完成學業後，更到國際知名精品店當銷售員，表現出色的他，7個月就升職，還被另一家高級品牌挖角。

2009年因為年屆80多歲的養父母患上腦退化症，胡渭康重返香港照顧他們，並推出2張個人專輯，《Keep Going》和《唇愛》，重返娛樂圈。如今他因為生活費等開銷，和朋友開了餐廳，為了省成本，他自己當代言人˙，還親自跳下來發傳單，因為缺人他也必須到廚房幫忙，更兼職送外賣。

本來剛開始還放不下身段，但幾次後也漸漸釋懷，認為「職業無貴賤，任何敬業的人，都值得尊重。」

(中時新聞網)