富邦悍將昨天在主場擊敗樂天桃猿，只要今天再擊敗統一獅，就能在新莊球場拋下藍色彩帶，而悍將也推出本季主場不敗的王牌投手索沙搶勝，力拚富邦接手後首座半季冠軍。

下半季例行賽僅剩最後2場，仍然有3隊有機會爭冠，就連早早無緣下半季冠軍的桃猿都還有機會可以打季後挑戰賽，戰況詭譎程度更勝以往。

昨天賽前3隊戰績並列，悍將以4比2擊敗桃猿後又以0.5場勝場差獨居榜首，今天只要再擊敗統一，就能在新莊球場封王，但若吞敗則被淘汰，和局則要看別人眼色，還有機會靠著加賽分勝負。

今天悍將推出堪稱「新莊王」的索沙迎戰統一猛威爾，本季索沙在主場表現虎虎生風，在新莊先發13場取得8勝且未吞任何敗仗，其中有3場完投、1場完封，防禦率3.27。

不過索沙本季對左打的被打擊率達到3成28，高於右打者的2成58，面對統一「外野三帥」的被打擊率也都超過3成，對陳傑憲被打擊率3成91、蘇智傑4成74、林安可4成80，其中林安可、蘇智傑都曾從索沙手中敲出2發全壘打，成為索沙最大難題。

而統一先發投手猛威爾本季面對悍將，3場先發戰績2勝1敗，19局投球中被擊出15支安打含1轟，防禦率2.37，他10月2戰全勝，近2場對戰悍將先發都投完6局，僅失1分非自責分，近況不俗。

統一若今晚勝出，悍將則先在3隊競爭中退出，接下來周六面對中信兄弟，若贏就封王，輸球則讓兄弟包辦上、下半季冠軍，統一就要與桃猿先進行季後挑戰賽。

(中時 )