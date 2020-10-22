台中市議會今天教育文化業務報告，市議員黃守達等質詢說，文化局今年宣布台中爵士音樂節說不辦、就不辦，卻沒有好好向廣大的市民朋友交代；既然已停辦，就應利用這個機會好好重整規劃爵士音樂節，而非消極處理，在新年度的預算完全看不出野心。文化局長張大春說，今年因疫情顧慮到民眾的安全，忍痛停辦，明年度在疫情趨緩將繼續舉辦。

黃守達指出，台中爵士音樂節已經是一個相當具有國際知名度的品牌，能帶來的人潮與觀光效益相當可觀，去年有138萬人次參與。辦到現在所累積下來的經驗與成果，還是許多論文研究的主題，今年文化局說不辦就不辦，造成的損失難以估計。

文化局長張大春說，今年因疫情顧慮到民眾的安全，忍痛停辦，明年度在疫情趨緩將繼續舉辦。（陳世宗攝）

文化與品牌需要時間發展跟累積，大甲媽祖遶境也因為疫情關係縮小規模，但依舊有辦，今年台北爵士音樂節也照樣舉辦。黃守達認為，即便國際樂手請不過來，在地也培養了許多樂手，未來若有這類大型活動，市府也應優先考慮採取將活動規模縮小，但如期舉辦的模式。

黃守達批評，8月31日文化局突然宣布停辦今年台中爵士音樂節，但直到今天官方粉絲專頁都還沒有公布任何停辦的消息，最新一則PO文還停在3月27日，底下有許多滿懷期待的民眾留言詢問爵士音樂節是否如期舉辦，也沒半個工作人員去回應；局長一直強調雖然沒有爵士音樂節，但還有台中樂器節，也不懂得利用這個有6萬多粉絲的專頁來宣傳，文化局螺絲是鬆了嗎？

黃守達指出，110年度台中爵士音樂節編列的預算為1190萬，109年度審預算時，文化局送進委員會的預算數字是1340萬，因沒有詳細的計畫與理由，委員會認為是浮編濫編，故刪除240萬的預算。而新年度文化局僅提出1190萬的爵士音樂節預算，這難道不是應證了當初浮編的指控嗎？

爵士音樂節越辦越大，從106年開始，每年預算都增加150萬到200萬不等，110年度完全沒考慮到將來舉辦活動要增加防疫設備、旅宿成本的可能性，才較前年增加90萬元的預算，讓人不禁懷疑文化局將爵士音樂節辦好的決心。

黃守達強調，這次爵士音樂節停辦對在地飯店旅宿業造成不小影響，但業者透漏，停辦的消息是看新聞才知道。地方的大型活動影響旅宿飯店業甚鉅，市府在評估活動舉辦與否時，應加強局處的橫向聯繫，主責局處應主動與業者溝通同步，有任何狀況大家也才能夠及時因應。

黃守達說，爵士音樂節對很多台中人說是很重要的活動，也曾經帶來了很多美好的回憶。但確實還有很多應該好好調整的地方，就有曾參與爵士音樂節的民眾向他反映，去年爵士音樂節招募各類型攤商進駐，卻未結合爵士樂的意象，反倒只像個大型夜市，缺乏主題性，讓許多熱愛爵士音樂文化的民眾大失所望。文化局應該趁此次停辦的空檔，好好去思考未來將如何定位爵士音樂節，維護好其品質，將其打造為真正具有指標性的國際盛會。

(中時 )