行政院長蘇貞昌日前赴宜蘭，支持宜蘭鐵路高架，21日宜蘭縣長林姿妙在議會施政總報告後，民進黨議員陳文昌對林姿妙說，「我聽不懂他（指蘇貞昌）在講什麼。」因為鐵路高架是國家鐵道網的一環，但縣府卻要負擔54億元，指蘇是在騙、唬林姿妙。

陳文昌在聽完林姿妙的施政報告後，批林是「民進黨中央政府派駐宜蘭最佳的執行者」、「宜蘭辦公室主任」，報告中很多是中央政府的政策，內容行禮如儀，「鉅細靡遺很像在念經拜佛。」

陳文昌表示，日前蘇貞昌到宜蘭，黨團以為是要宣布高鐵定案、送環評，結果講的卻是鐵路高架，但其實鐵路高架進度比高鐵延伸宜蘭還慢，因為高鐵已經免可行性評估，進綜合規畫。

他解釋說，東部快鐵、高架、高鐵都是國家鐵路網，是國家重大建設，當然是中央來負擔，如國道5號宜蘭段地方有負擔嗎？將國家鐵路網的高架抽出來，還說要讓縣府負擔少一點「我感覺是在騙、唬」、「還說要算我們比較便宜，如果我是縣長、立委，我才不要！」

林姿妙表示，很感謝蘇貞昌關心宜蘭的建設，縣府還是會繼續爭取經費，也相信蘇絕對是誠心誠意要解決宜蘭交通問題。

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(中時新聞網)