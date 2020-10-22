美國大選進入最後2周割喉時刻，兩大陣營互揭瘡疤不手軟，繼拜登家族醜聞連環爆後，《紐約時報》也揭露川普近年大打反中牌，究竟最後會是誰成為下一任美國總統，持續成為全球關注焦點。對此，前駐法大使呂慶龍在政論節目中曝光他的答案。

美國大選最後一次辯論將在台灣時間23日上午9時登場，引發各界關注。呂慶龍在政論節目「鄭知道了」中，被問到「你判斷美國總統大選誰贏？」他則回應「我的答案很簡單，總有一人會選上！」此話一出，一旁的來賓也紛紛大笑，「果然是外交官非常謹慎」、「這外交官」。

至於，拜登兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)被爆料醜聞，對此，呂慶龍則說，這當然很嚴重，牽涉到私德，又是公眾人物，言行是大家要檢驗的，這些都不道德，所以就以普世價值來講的話，這是非常嚴重的道德問題。

至於，杭特醜聞會不會影響選民？呂慶龍直言，「我倒是有另一點不同看法，因選民更關切的是經濟和就業問題，像是美國年輕朋友關心、在意的是就業和未來在哪裡，而川普跟拜登在此部分，各有策略，因此選民最後的結果真的是有趣觀察。」

(中時新聞網)