美國芝加哥中華會館今發表一封致蔡英文總統的公開信，美中僑胞們呼籲蔡總統勿讓通訊傳播委員會（NCC）關閉中天新聞台，NCC委員若扼殺言論自由，將成為我中華民國的負累。

美國芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉暨全體董事具名發函表示，在慶祝中華民國國慶之餘，海外僑胞心繫祖國與人民，以民主自由中華民國為傲。

蔡總統以民主自由體制為基石，領導中華民國走向富強，得到各國讚賞，在普天同慶之餘，驚聞NCC將關閉中天新聞台，扼殺言論自由，美國芝加哥中華會館及海外僑胞，認為大大不可。

這封公開信指出，中華民國的成功，實仰賴民主體制，民主體制精髓之一就是言論自由，媒體傳播自由，在民主政治體制中，有句名言：「我不同意你的意見，但我會誓死捍衛你說話的權利。」這是自由民主的可貴，也是美中地區僑胞的心聲，盼蔡總統體恤海外僑胞建言，勿讓NCC扼殺民主言論自由。

(工商 )