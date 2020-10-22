入住「麗寶賽車主題旅店」能近距離觀賞賽道，全景陽台無死角。（陳淑娥攝）

旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置。（陳淑娥攝）

連置物櫃都很工業風。（陳淑娥攝）

賽車飯店早餐也是一大特色。（陳淑娥攝）

賽車飯店早餐也是一大特色。（陳淑娥攝）

旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置。（陳淑娥攝）

全新落成的「麗寶賽車主題旅店」為搶攻安心旅遊最後一波，自10月23日至11月11日止，凡訂房成功並付清房帳者即可獲主題運動包，此外，還可搭配10月底前每人每房補助1000元。麗寶福容大飯店副總范振嵩表示，試營運期間假日住房率達7成，安心旅遊部分就佔8成，歡迎大家把握最後補助機會。

麗寶樂園渡假區斥資6億多全新落成「麗寶賽車主題旅店」，定位風格打卡旅店，鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，整體設計以「賽車與運動」為主軸，試營兩個月來屢獲好評，旅店持續看好第4季及明年第1季的國旅市場。

范振嵩指出，麗寶國際賽車場G2賽道共23個彎道，「麗寶賽車主題旅店」命名根據飯店基地位於「第11及第12個過彎處」，全館230間客房，11種房型，入住旅店能近距離觀賞賽道，全景陽台無死角，近半數客房可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看F1。

飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵，全館指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與勇往直行的意涵。房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝，而讓3C重度使用者的車迷們來說，相當貼心的設備是，房間提供多處插座，可同時充電9組手機、平板、相機都沒問題。

賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度（低、中、高），從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量的早餐熱量，有專業營養師把關，讓旅客舒適住，健康吃，主廚也將在地農產入菜，新社菇類、梧棲漁港每日直送海鮮、中部食令水果等，別出心裁的用心與創意，跳脫以往的旅宿早餐體驗，早餐，也是累積能量的一站。

旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置，擺放一系列賽車風格的特色擺飾，如古典拉霸機、收銀機、工業風扇、鑄鐵鐘、英式復古藍色汽油機、美式鄉村風的磨豆機、可口可樂機等等，讓您隨手一拍，就成眾人追蹤的新網美。麗寶主題旅店指出，旅店內所有的復古裝置藝術，總價值破百萬。

其中，古董加油機於1920年出產，最初不是用於汽車，而是被用於煤油燈與爐，百年鑄造工藝與近年來車壇吹起復古懷舊風，為賽車旅店最適合不過的藝術品；1886年出產的可口可樂機，在美國喬治亞州亞特蘭大市誕生，開啟了為全球帶來清涼暢快的百年傳奇，可樂迷絕對不能錯過。

旅店歷史最悠久的擺飾品就是18世紀落地式大型咖啡磨豆機，透過磨豆次數的差異，進而調整咖啡粉末的粗細，手部動作與鑄鐵調和，如此細緻的要求，飛輪式的轉軸，兩個世紀的歲月轉動，彷彿走進泛黃電影的場景。另外，也體貼全家出遊的旅客，旅店提供單車租借，鄰近的道路種滿落羽松，相當浪漫，室內戶外隨手拍都唯美。

「麗寶賽車主題旅店」表示，即日起接受預訂跨年檔期12月31日至1月2日「麗寶賽車駕期」住房活動，傳奇客房4999元起，含能量早餐2客。把握振興券使用期限，來麗寶樂園渡假區3天2夜輕旅行，訂房專線04-23696888。

(中時 )