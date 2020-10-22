拜耳(Bayer)集團旗下的農業化學公司孟山都(Monsanto)周三在法國的一場曠日費時的上訴中踢到鐵板，被法院判敗訴。法國一位農夫在意外中吸入除草劑，導致健康出現問題，該農作物化學藥劑製造商被認為該承擔責任。

孟山都試圖推翻法院在2019年的一項判決，法院認為在該農夫Francois於2004年的意外中，孟山都未能提供產品足夠的安全資訊。

該農夫指稱，他從除草劑Lasso當中吸入的廢氣，造成他神經系統問題，包括失去記憶、頭昏和頭痛。

拜耳在聲明中指出，已收到法院判決，法院先前指派的醫學專家先前有發現，該意外並未造成農夫的疾病。並表示如果按照銷售指示規定條件下使用產品，並不會對人體造成傷害。

該法國農夫Francois先前要求賠償100萬歐元(約120萬美元)。

孟山都在美國曾因為除草劑Roundup疑似造成癌症而遭到控訴，拜耳目前正希望以110億美元的賠償和解這場訴訟。

(時報資訊)