美股持續受到紓困法案消息面干擾，四大指數全數收黑，在國際股市不佳下，台股今天開低，不過，低接買盤進場指數一度拉到平盤之上，但由於整體量能持續萎縮，盤中拉抬力道並不強勁，指數維持小跌走勢。

分析師指出，當前外在變數多，包括歐美疫情升溫、美國大選與科技財報公布，加上台股仍處在相對高檔，短線多方力道有限，觀望氣氛持續。

技術面觀察，加權指數維持在1萬3以下整理，但加權、櫃買、電子與金融指數日KD指標仍無法轉為向上交叉，加上成交量偏低，顯示短線偏弱，多方不易強勢表態，指數持續整理機率偏高。

周線來看，台股四個主要指數周KD指標皆維持交叉向上，RSI也維持在多方的50之上，中線偏多格局仍未改變。月線來看，月KD指標除了金融之外，皆呈現偏多格局不變，因此就整體技術面而言，短線雖偏弱勢整理，但中線的反彈與長期多頭格局不變，因此後續只要美國大選可和平落幕，外資回籠指數仍有突破高點機會。

短線淺水無大魚，低價股表現居多，第3季財報匯損多，留意財報利空，但美國大選及財報公布後，第4季營收題材，包括蘋概股、航運及汽車零組件等族群，營收持續看漲，都是可留意標的。

(時報資訊)