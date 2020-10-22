編號28的機關用地，將藉由公共設施多目標開發模式，打造彰化人共同企盼的大型影城及購物商城的模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府和彰化市公所攜手合作，22日簽署備忘錄，編號28的機關用地，將藉由公共設施多目標開發模式。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和彰化市公所攜手合作，22日簽署備忘錄，編號28的機關用地，將藉由公共設施多目標開發模式。（吳敏菁攝）

編號28的機關用地，緊鄰彰化市中山路二段和仁愛東路，位在彰化市蛋黃區，目前作為停車場。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化百萬人口，沒有百貨影城一直是彰化人遺憾，彰化縣政府和彰化市公所攜手合作，22日簽署備忘錄，宣布現今彰化縣衛生局所在地，編號28的機關用地，將藉由公共設施多目標開發模式，打造彰化人共同企盼的大型影城及購物商城，做為彰化消費娛樂天堂，也成為彰化市新地標。

機二八用地約1.14公頃，彰化縣政府及彰化市公所分別持有，分別占53.5％和46.5％，彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢22日在縣府1樓中庭簽署共同開發備忘錄，擬定未來建蔽率80％、容積率960％，打造地上8層，地下4層的綜合商業大樓。

王惠美指出，彰化市人口24萬，是彰化縣人口數第一大城市，台中市升格直轄市以來受到磁吸效應，許多彰化人感嘆彰化市多年沒有大型的百貨公司或電影院，只好前往台中市消費。目前正積極推動彰化市鐵路高架化，同步進行前後車站站區的更新。彰化市雖然是古城區，但也要有新思維，才能產生新樣貌。

王惠美表示，過去，衛生局這塊土地曾規劃雙子星計畫，為解決彰化人心中多年的遺憾，積極盤點縣內土地資源開發活化，最後定案機二八的機關用地，未來透過都市計畫變更及促進民間參與投資BOT方式，引資打造屬於彰化人的娛樂消費天堂。

彰化市長林世賢表示，彰化要發展，最重要是縣市合作，彰化要找到完整土地，地段好、還位在市區精華區，非常難得，單獨開發無法充分發揮土地最大效益，這次合作招商，將創造一加一大於二。

副議長許原龍和議員們一起上台，表示縣府與市公所合作，可以看出縣長建設彰化縣不分黨派，彰化市已很久沒有看到漂亮嶄新大樓，縣長與市長，共同合作將這塊土地招商，讓彰化市更繁榮、更熱鬧，議員們也一定全力支持。

彰化市公所代表會主席陳文賓也和代表們一起致詞，期望未來能夠讓民眾有更多消費空間與能力，以帶動彰化市的繁榮及建設，希望彰化縣府及市公所能夠加緊腳步促使開發案早日落實完工，共創縣府、市公所、民眾三贏。

(中時 )