新台幣就算升破28元，壽險業都撐得住。金管會主委黃天牧22日在立法院透露，已對新台幣匯率對壽險業影響作過壓力測試，即便未來仍是升值，「保險業的資本適足率是充足的」，且今年保險業獲利還不錯，淨值的韌性增加，黃天牧說：「即便有升值，保險業都撐得過」。

據保險局指出，這波壓力測試是以新台幣28元兌1美元為指標，試算後發現，除了原本淨值比已低於2％的宏泰人壽，依舊不過關外，其他21家壽險公司淨值比都仍維持2％以上，即無財務上或增資上的壓力。

立委林楚茵在財委會質詢時表示，今年前八月新台幣已升值1.9％，造成壽險匯兌成本高達1,955億元，9月再升值1.37％，對壽險業來說「這將是持續可預期的風暴」，因為匯兌成本會不斷攀升。

黃天牧對此表示，只要有任何國外投資，就勢必面臨匯率風險，至於選擇多少比率作避險，是各公司政策決定，目前保險業有外匯準備金制度，且匯兌風險亦是壽險業非常重視的問題 ，目前壽險業承受能力夠強，黃天牧強調：「不認為會是什麼風暴，尤其今年獲利不錯，經得起升值的壓力」。且是否會再升破28元，前二天央行總裁亦提出不同的數字，黃天牧表示，在可見的未來若新台幣有升值的可能，保險業都有承受能力，「我們有作好準備」。

(工商 )