綠委王定宇近日提案修《國安法》，要求將「違反國家認同」、「配合統戰工作」作為處罰構成要件。藍委陳玉珍今日於立院內政委員會詢問警政署副署長蔡蒼柏及多位官員，什麼是統戰？蔡蒼柏回應，不知道怎麼定義。

王定宇等30位立委連署提出增訂《國安法》第2條之3及第5條之3草案，要求相關單位取締涉有違反國家認同，或配合對台統戰之政治目的宣傳行為。

陳玉珍指出，王定宇的提案今天還不會審查，但未來可能會審到，所以要先請教官員意見。國家若要處罰人民，應該要有一些明確的概念，才符合法治國家的標準。所以要請教各位官員，如何認定違反國家認同及配合統戰工作？

陳玉珍一一點名在場官員，詢問什麼叫作統戰？行政院外交國防法務處參議陳永智回答，不知道什麼是統戰。陸委會法政處處長蔡志儒表示，統戰是共產主義採用的政治鬥爭，陳玉珍開玩笑說，這是中國的定義耶，你在宣傳匪偽思想喔？國防部副參謀總長丘樹華說，統戰是中共為了達到統一的目的，對台灣所做的各種手段。

陳玉珍詢問，這是民進黨立委提的法案，民進黨要過的法案沒有不過的，到時候會對人民如何刑罰？

司法院刑事廳法官顧正德表示，若把統戰或認同作成構成要件的話，必須要有一個立法上的定義，法官是依法審判。陳玉珍說，法律就是這2條阿，到時要怎麼審判？顧正德說，若沒有明文定義，規範的太抽象，會引起爭議。

蔡蒼柏表示，包括警政第一線及自己在內，都不知道要怎麼定義統戰。陳玉珍指出，國家要處罰人民應有明確法律定義，否則到時如何依法論處？

陳玉珍詢問陸委會，統戰是否為中國用語？蔡志儒回應，確實是中國那邊發展起來。陳玉珍說，中華民國根本沒有統戰用語，我們的立委居然拿中國的用語放在我們的法律裡頭，從思想就被滲透，到時萬一通過，我們的法令就被中國滲透。

(中時 )