中天新聞台關台傳聞不斷，引發各界質疑打壓新聞自由。國民黨團今天舉行記者會，主張捍衛言論自由，表明無法忍受行政單位伸手干預獨立機關決策打壓異己，痛批行政院長蘇貞昌上任後，開先例對政治新聞與評論開罰，且只裁罰特定電視台，明顯雙重標準，並質疑NCC增設「監測資料科」，是否是政府黑手伸入媒體干預新聞自由的佐證？

國民黨團總召林為洲表示，各家新聞台的政治傾向有綠的藍的，政府在怎麼討厭，都應捍衛多元聲音、言論自由的權利，行政院更不能伸手干預通傳會（NCC），影響NCC的獨立決策，祭出關台打擊異己，黨團絕無法忍受。

國民黨團首席副書記長鄭麗文說，過去NCC針對廣告超秒、妨害兒少等具體事項對新聞台開罰，唯獨行政院長蘇貞昌上任後，開始就政治新聞與評論內容裁罰，過去都沒有人敢跨越這條紅線，且報導同樣類似的內容，卻只裁罰特定電視台，明顯有雙重標準，早就選定對象。

鄭麗文質疑，NCC的內容事務處增設「監測資料科」，這到底是在監測誰？監測的內容是什麼？這難道是政府黑手伸入媒體干預新聞自由的佐證嗎？至於業界傳出三套劇本，綠營的政商大老、重要金主覬覦中天新聞台的黃金頻道，難道政府不需要出面說明，蘇貞昌不需出面自清？

藍委陳玉珍提醒，若媒體主張和政府立場不同被迫關台，此刻政府拿掉你手中的遙控器，明天有無可能因為你支持在野黨，政府進而剝奪你的投票權，呼籲國人睜大眼睛看清楚。藍委吳斯懷說，國民黨不只挺中天新聞台，挺的是中華民國的言論自由，包含綠營大老、前總統陳水扁等人都跳出來喊話，蔡英文總統難道要繼續迴避？

藍委李德維指出，中天記者稍早要向交通部長林佳龍訪問中天撤照，卻被幕僚伸手拉開，這是否代表民進黨也會把手伸進獨立機關？藍委洪孟楷說，林佳龍不受訪沒關係，但幕僚動手阻止記者發言，就完全不合理，更違反民主法治自由，真的是「官威好大，人民好怕」。

(中時 )