一名婦人因受不了隔壁鄰居每晚傳來的「銷魂叫聲」，有時日夜還會有不同對象，讓婦人全家都覺得相當崩潰，不料向相關部門投訴後，竟只得到「無法可管」4個字，她無奈只好再向媒體爆料。

根據外媒報導，英國曼徹斯特戈頓一名婦人指出，住在隔壁的女鄰居從今年3月開始，幾乎每天都找男伴回家恩愛，激烈的叫聲已經影響到他們家人生活，甚至吵到讓他們無法入睡。

受到新冠肺炎影響，許多人都減少外出，這名婦人表示，在大封鎖之前，女鄰居並非每晚如此，但自從疫情開始之後，她天天都在家和男人「激戰」，她原本以為只要鄰居換了對象一切就會結束，沒想到她竟日夜和不同人傳來銷魂叫聲，有時還會一邊激戰、一邊敲打牆壁。

婦人忍無可忍，今年7月向相關單位投訴，結果前來檢測的官員說，由於鄰居造成的聲量未達噪音標準，所以無法可管，婦人聽到後傻眼，但因她不想因此搬家，只好向再向媒體爆料。

據了解，曼徹斯特當局正在了解情況，並裝設噪音監控裝置，一但女鄰居的叫聲達到噪音標準，將對她提出警告。

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(中時新聞網)