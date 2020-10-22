華語歌后李玟出道26年魅力不減，除了歸功實力派的嗓音，她對自我的身材管理相當嚴格。近日她曬出隔離期間的健身辣照，極致S形的曲線打趴一堆年輕妹子，網友驚嘆：「讓我無地自容！」

李玟幾天前在上海進行自我隔離，這段期間她沒閒著，在房間內健身運動，不忘PO出成果照，只見她戴上黑色棒球帽，身穿淺綠色的運動內衣和黑色貼腿褲，上圍不僅豐滿，美尻還圓又翹，腹肌更是無敵炸裂，馬甲線清晰可見。

你敢相信李玟已經45歲了嗎？（圖／微博@李玟）

李玟的超狂的體態使許多網友看傻了眼，直呼：「COCO的小蠻腰太搶眼！身材一直保持那麼好」、「二十幾年前你就這麼美」、「嗯！再次確定你太優秀了，美麗的女神」、「到底怎麼練的？」李玟不藏私，親民地在留言處回覆：「我會把我的健身心得分享給大家。」

不過，想要像李玟一樣擁有極品身材，可沒那麼容易，她曾透露自己是易胖體質，一天要做600下仰臥起坐，還會做很多有氧運動，至少持續一個小時，也勤勞塗抹緊實霜；飲食清淡、也會吃中藥輔助。

李玟長年健身，體態相當火辣。（圖／微博@李玟）

(中時新聞網)