在新冠肺炎疫情推波助瀾下，第三季全球數位醫療、遠距醫療的投融資金額，呈現猛爆性成長，季增率超過7成。投信法人表示，疫情凸顯創新醫療科技的優勢，並帶動產業價值鏈挪移，從著重治療轉向疾病預防和健康管理，創造生醫產業投資新契機。

根據CB Insights最新報告統計，第三季全球醫療照護的投融資金額達到218億美元，不僅較第二季成長18％，更創史上單季新高紀錄。成長主力來自數位醫療、遠距醫療，及AI人工智慧輔助醫療，金額合計達133億美元，季增率各有73％、73％與37％。

幾宗知名投資案包括：美國保險科技公司Bright Health，獲黑石集團、老虎全球管理公司5億美元融資；吉利德科學收購癌症免疫療法公司Tizona；大陸京東健康獲高瓴資本8.3億美元投資；人工智慧藥物開發平台晶泰科技，獲騰訊、未來資產3.2億美元融資。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠疫情激化全球健康意識，促使資金加速投向醫療產業懷抱。而數位醫療、遠距醫療等，能夠滿足疫情高漲下的醫療需求，並提升服務品質與效率，彰顯創新醫療科技的優勢，因此吸引資金青睞。

雖然目前亞洲幾個主要國家疫情有緩解的情形，不過，歐美各國疫情呈現高原盤整，甚至進入秋冬後，有二次爆發的風險。常李奕翰認為，在疫苗有效問市之前，全球都將與疫情同行，讓預防勝於治療的觀點更深入人心，醫療產業價值鏈也將往疾病預防和健康管理靠攏。

常李奕翰指出，結合數位科技、基因體學、大數據分析的創新醫療技術，除了可以主動抑制疾病發生、有效追蹤各項健康數據並管理、提供客製化療法，更縮減78％的診斷時間、提高疾病辨識率到95％，帶來生醫產業轉型投資的新機會。

(工商 )