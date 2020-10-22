時節入秋，海拔2246公尺福壽山農場最美的松廬楓紅，即將於月底開始轉色；南投縣仁愛鄉極具特色的地方特色節慶「清境火把節」也即將登場，鄉公所與南投縣雲南同鄉21日在仁愛鄉壽亭新村，封街舉辦雲南哈尼族習俗中代表豐收的「長街宴」，為火把節暖身。

台灣有6種原生楓樹，福壽山農場就可看到5種，其中鴛鴦湖步道的台灣掌葉楓，10月中開始由樹梢慢慢轉為黃紅色。下果區辦公室旁步道的台灣三角楓為常綠型楓樹，不太會變色，但3月春季時鮮黃綠色的嫩葉相當吸睛。

清境火把節今年已邁入第14年，將於10月30、31日在清境國小展開，雲南哈尼族習俗的「清境長街宴」昨率先起跑，由社區發展協會、特色民宿、餐廳與熱情居民共同準備多道滇、緬、泰式特色佳餚，令人食指大動。

30日在清境國小登場的是以「原鄉之夜」為主題，多個仁愛鄉在地團體將輪番登場，演出泰雅族、賽德克、布農族等原住民經典舞碼。31日為「雲南之夜」，雲南少數民族舞蹈表演、火把迎賓祈福、手工藝及農特產品展售等。

另，2020台中國際花毯節邁入10周年，台中市政府今年以「愛麗絲的花境探險」為主題，推出地毯式花卉藝術。首支動畫CF昨發表，搶先曝光展場巧妙的「迷宮」設計，預告11月14日將呈現夢幻般的愛麗絲花境，更能看到「活」動的故事場景。

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(中時新聞網)