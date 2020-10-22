國防部長嚴德發表示，若總統下動員令，第一時間作戰主力有45萬人，圖為國防部長嚴德發。（圖／姚志平攝）

國軍後備改革，有立委關切台灣後備戰力動員與召集情況。國防部長嚴德發今天表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

嚴德發上午以「提升後備戰力」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

無黨籍立委林昶佐關切台灣後備戰力動員與召集情形，嚴德發指出，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，共約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

國民黨立委江啟臣追問，雖然可以動員約45萬人，但重點在於應仿真演練，假如明天就要面對戰爭，政府下令動員後備部隊，後備軍人能在多短的時間就定位、取得裝備；嚴德發則回應，此案將在民國111年才開始執行。

江啟臣表示，戰爭不會分階段，因此國軍應該檢視同時間動員狀況，縱使會耗費大量社會成本，但務必從有效國防角度規劃；嚴德發回應，平常分階段進行教育召集，是考量社會秩序等因素，將來會考慮朝加大召訓的方向來評估。

民進黨立委蔡適應質詢表示，若教召延長14天，中間是否有休假，以及若後備軍人放假不歸營、喝酒回營該如何處置。國防部全民防衛動員室主任韓岡明指出，根據教召請休假辦法，受召後備軍人可休2天假，若中間遭遇違紀，則視同現役軍人辦理，「該怎麼辦就怎麼辦」。

(中央社)