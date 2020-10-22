謝金燕回應網友。（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕自豪陪粉絲長大。（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

「姐姐」謝金燕昨(21日)宣布今年婉拒所有跨年表演，睽違小巨蛋4年，明年1月16日將獻給歌迷最新巡迴的演唱會，她更秀出演唱會主視覺，可見她胸前穿上渾圓「胸器」，乍看像是半裸，性感程度爆表，引來網友熱烈討論，有人打趣說沒想到能再等到姐姐開唱，「畢竟姐年紀也有了」，謝金燕不服輸截圖回應：「聽到這一句，不跟你拚了才有鬼」。

45歲謝金燕4年前在小巨蛋開唱，但當時冒出她與父親豬哥亮家醜風波，幸好在豬哥亮臨終前，父女倆總算大和解。昨謝金燕宣布要重返舞台，讓粉絲超級期待，巡演名稱定為「謝金燕2021Turn口罩世界巡迴演唱會」，門票10月30日開賣，讓許多粉絲都摩拳擦掌準備搶票。

昨謝金燕在IG限時動態一一回應粉絲留言，有人欣喜若狂說沒想到有生之年還能再等到她開演唱會，畢竟謝金燕算是有年紀了，對此她笑說聽到這句反而想要拚了，有人在國外想到回來看演唱會前後得隔離28天，打算放棄等下次，謝金燕回：「再等下次？你確定？以姐的年紀....你等到的下次應該是懷舊群星會」。

另有粉絲說，聽到謝金燕終於又要開唱，是今年最開心的消息，「妳總捨不得讓我們失望」，跨年可以好好上班，不用想餿主意請假，也有網友說要帶媽媽一起去看謝金燕，並有人讚她是「老、中、少通吃的歌手」，還有人說從國中開始聽姐姐的歌，謝金燕親自回：「有一個說幼稚園就開始喜歡我，我超級開心，這表示姐生命力夠強大，可以一直在台上看你們長大」。

(中時新聞網)