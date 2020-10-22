百年大同經營權變天，市場派拿下7席董事大獲全勝，可望由林文淵出任新大同董事長。大同股價繼昨（21日）上漲1.57%後，今日早盤持續走揚，上午10點半過後，一筆逾5700張大單敲進，直攻漲停，收在21.35元，創下7月下旬以來波段新高。

大同經營權爭奪戰延燒多年，21日在股臨會市場派在平和公開的前提下以7：2拿下過半董事席次取得經營權。大同創辦人林挺生建立的基業，終於落到外人手中。

現任董事長林郭文艷得知守不住家業後，發表百字聲明表示，「大同公司是所有股東及員工的大同，我個人在大同服務40年，讓大同之營運持續、員工安定，個人認為是公司目前最急迫且重要的課題。不論未來發展如何，我會一如往昔與大同的經營團隊，盡全力守護台灣的國安、資安及大同的百年基業。」

主導市場派的三圓建設董事長王光祥也指出，預計最快下周三、四召開董事會改選董事長，屆時將推舉林文淵出任董事長。他還表態要積極活化大同資產，會分階段、順序來開發，大同總部是重要土地資源，不會那麼快處理。

市場派昨拿下經營權後，大同股價沒有強力表態、僅小漲1.5%，但今早多頭續攻一路走揚，10點42分後，一筆超過5700張大單敲進，直奔漲停，收在21.35元，創下近3個月來新高，成交量也放大到超過3.3萬張。

(中時新聞網)