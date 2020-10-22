台中市議員陳文政今天質循時，關心第13期大慶市地重劃區內建商進行開發時發現考古遺址一事。台中市政府地政局表示，13期市地重劃區尚未配地，也未有建商進行開發，目前均由市府在符合《文化資產保存法》規定下，進行重劃工程，因此並無建商進場開發及負擔遺址搶救發掘費用情事。

地政局指出，台中市第13期市地重劃區自99年間起陸續展辦各項重劃作業，100年間進行整地工程時疑似發現考古遺址，因此委請國立自然科學博物館全區試掘，於102年間由市府公告指定為市定麻糍埔考古遺址，面積16公頃左右；另在市府指定考古遺址周邊及南區捷運G13站重劃區內土地，也劃為遺址列冊追蹤。

地政局表示，為保護遺址並兼顧重劃作業，市府立即啟動都市計畫變更程序，將市定遺址範圍變更為公園用地及社教用地，以保留相關遺址。另重劃工程進行時，因遺址區內道路及滯洪池等公共設施仍需開闢，因此由台中市文化資產處支用重劃基金辦理遺址搶救及施工監看，希望在符合《文化資產保存法》規定下完成重劃工程。

地政局強調，都市計畫變更程序及遺址搶救工作皆已完成，目前仍依規定透過施工監看方式進行重劃工程；同時地政局也積極辦理土地分配相關作業中，希望趕在年底能公告土地分配草案，以回應區內地主期待。

針對遺址發掘費用由開發單位負擔一事，台中市文化資產處表示，相關程序皆依法行政，且依中央法令辦理。依文資法規定，營建工程或其他開發行為發見疑似考古遺址時，應即停止，並通知所在地直轄市、縣市主管機關。

另依據遺址監管保護辦法規定，營建工程或其他開發行為，其範圍涵蓋經列冊考古遺址者，應邀請考古學者專家進行考古遺址價值及內涵調查評估，並將結果報主管機關處理。因文資法屬中央法令，因此建議中央或立法委員修法時，能將開發單位意見納入修法考量。

(中時 )