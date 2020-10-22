中央研究院組織法明訂院士要從「全國學術界成績卓著人士選舉」，但實際院士選舉流程根本沒有詢問、查核國籍，中研院長廖俊智今表示，2022年的第34屆院士選舉開始，將落實候選人應具中華民國籍（包含雙重國籍），同時也擴大延攬外籍專家學者擔任名譽院士。

中研院組織法雖然明訂院士要本國籍，不過因為在選舉過程沒有進行國籍查核，導致外國籍、中華人民共和國國籍的人士，都可能成為中研院士。民進黨立委范雲在今年4月質詢要求中研院，院士必須回歸組織法限定本國籍，並在6個月內提出具體做法。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，他表示，為了讓院士選舉回歸中研院組織法精神，院內開了非常多次會議，並請院士代表開會，最後在10月17日的院士會議及院士選舉委員會籌備會聯席會議中做成決議。

廖俊智說，10月17日做成三點決議，一、中研院士就海內外屬中華民國籍（含雙重國籍）學術成績卓著者當選之；二、擴大延攬名譽院士；三、已當選院士不受影響。

中研院現有院士278人，其中在國內工作有94 人、國外169人、大陸及港澳地區15人。不過對於這些院士的國籍，因為涉及個資，中研院並未進行調查。

范雲表示，中研院院士回歸組織法限定本國籍，這不是鎖國，因為學術研究表現傑出的外籍人士可以成為名譽院士，地位崇高。這也不是台灣創新作，英國、美國最高院士的榮譽制度，對於本國籍與外籍院士都有所區分。

中研院秘書處長曾國祥表示，根據國籍法，只要在中華民國出生，就具有中華民國國籍，過去在院士選舉時並沒有查核候選人的國籍，但實際上現有院士有國籍爭議的「非常非常少」。從34屆院士選舉開始，會在候選人的表格增加一個「國籍欄」。

(中時 )