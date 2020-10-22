美股又因新冠肺炎另輪紓困方案難產而全面收黑，日經225指數早盤一開就下跌逾百點。午前因缺少重大利多消息，加上缺乏樂觀氣氛，大盤開低走低。日經225指數早盤收在最低23454.85點，大跌184.61點，跌幅0.78%。另方面，東證一部指數早暫收1618.19點，也大跌19.41點，跌幅1.19%。

盤中亮點，日本日野汽車（Hino Motors）與中國大陸同業比亞迪汽車共同表示，雙方將合資成立一家公司，研發並生產以電池為動力的卡車和巴士。

據了解，這項合資案是中國大陸和國外汽車製造商，雙方一起分擔電動車數十億美元研發成本，眾多策略聯盟其中之一例。北京政府一直斥巨資推進電動車研發技術，但輔助金額卻慢慢在縮水中。

比亞迪與日野汽車表示，雙方將各出資一半，合組的新公司明(2021)年將開始營運，但未透露更多財務細節。

未來雙方合作生產的卡車和巴士，將掛上日野汽車品牌，並在未來5年間問世。至於這些電動汽車的尺寸大小以及在何處銷售等細節，目前雙方還未定數。

以上利多消息，讓這家專門生產卡車與巴士的日野汽車盤中表現不錯，股價一度上漲2.23%。

(時報資訊)