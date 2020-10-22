新一輪財政激勵方案能否在選前通過的不確定持續籠罩，以及受伊朗與俄羅斯干預美國大選的消息打擊，周三隔夜美股主要指數期貨走跌，可能預告周四現貨市場的疲弱盤勢。

目前道瓊指數期貨已經跌近200點或0.7%，報27,941點。標普500指數期貨跌0.71%，那斯達克100指數期貨跌0.69%。

美股期貨市場盤初波動溫和，但在美國官員表示伊朗已採取行動干預美國總統大選，以及俄羅斯已經獲得美國選民資訊後，期貨市場湧現賣壓。

美國國家情報局局長John Ratcliffe稍早前表示，伊朗一直在發送「旨在恫嚇選民、煽動不安與打擊川普總統的假消息電郵」。在美國選情已經十分激烈緊繃之際，此番發言帶來更多的不確定性。

有關於美國是否能在選前敲定新紓困振興方案的消息反反覆覆，亦影響市場起伏。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發言人漢米爾（Drew Hammill）的發言，持續在盤後為投資人提供些許樂觀的空間。

他在推特上表示，佩洛西和穆努欽通話了48分鐘，而他們的對話「讓我們更加接近能拿出紙筆起草法案。」他並表示，議長與財長計畫明日再度協商。漢米爾表示，白宮和民主黨人在健康優先事項上的分歧不斷縮小，但在確保校園安全方面還有更多工作要完成。

此外，稍早前美國總統川普抨擊對手陣營不願意在新冠紓困上做出妥協，引發這場困難重重的府會協商恐再遭挫折的擔憂。

(時報資訊)