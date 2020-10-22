工業電腦廠凌華(6166)宣布與SageRAN簽署協議，深化合作5G開放式無線存取網路（O-RAN）解決方案。雙方將建立聯合實驗室，為公用和私有網路發展以開放式架構為基礎的整合式5G邊緣解決方案，讓電信服務商享有更好的設備互通性及創新、並持續降低成本。

凌華表示，與SageRAN的擴大合作，將加快私有5G網路所需的精巧型邊緣運算設備、車聯網（V2X）通訊及工業物聯網（IIoT）等產業應用的5G解決方案的開發速度。雙方已開發出業界首款超精巧整合式5G小型基地台，為便利且具成本效益的5G整合式解決方案。

凌華指出，此整合式5G小型基地台採用凌華最新的多接取邊緣運算架構伺服器系列MECS-7210/MECS-6110與SageRAN的基頻單元（BBU）協定堆疊，符合OTII標準、並通過NGC-Ready驗證的硬體，提供完整的5G網路功能。

凌華網通事業中心總監葉建良表示，5G RAN是5G網路最關鍵的基礎架構，建置具成本效益、能永續經營的5G RAN，就如同為無線供應商提供網路效能一樣重要，也是5G Open RAN能發揮效用之處。

SageRAN執行長Komann Deng表示，針對新建及現有網路生態系，SageRAN與凌華合力提供可輕鬆整合的方案，並針對各種應用和部署提供高服務品質（QoS），以加快5G網路的建置時程。

葉建良指出，凌華領先的商規現成（COTS）硬體整合SageRAN靈活的5G基地台軟體，可用開放式架構更快打造高效能、可擴充的5G RAN解決方案。Komann Deng指出，雙方共同開發的小型基地台，適用於智慧製造、自動駕駛和遠距醫療的私有5G網路建置。

(時報資訊)