瑞典的北歐娛樂集團(NENT)將串流註冊和廣播執照從英國遷回到瑞典，以確保在英國脫歐的過渡期之後，歐洲的觀眾仍能觀賞該公司的串流等服務。

根據歐盟法律，原產國的原則讓媒體企業能在歐洲提供服務，並接受「一個歐盟」的司法管轄。但是在英國脫歐之後，該原則不再適用。

而NENT的案例也突顯出，未來將有更多歐洲企業出現遷出英國的動作。

NENT表示，公司的服務原先受到英國通信辦公室監管，明年一月一日將首次受到瑞典新聞和廣播當局監管。

NENT股價自三月以來已經上漲超過100%，其串流服務Viaplay為最大成長部門。在第一波新冠疫情期間，歐洲民眾被迫待在家中，因而推升該服務觀眾瀏覽量。

NENT計畫分別提供免費和付費的電視和收音機服務，上個月調高Viaplay服務的訂閱人數，超過70萬人。Viaplay目前在北歐國家有約250萬名訂閱戶。

(時報資訊)