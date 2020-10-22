蘋果（Apple）即將在10月23日開賣iPhone 12以及iPhone 12 Pro新機。今年蘋果也為iPhone 12系列設計了全新的MagSafe充電器以及專屬配件。趁著開箱iPhone 12以及iPhone 12 Pro之際，也順帶來介紹一下iPhone 12系列專屬的MagSafe配件！

本次開箱的MagSafe保護殼，包含了MagSafe透明保護殼以及MagSafe矽膠保護殼。因為iPhone 12以及iPhone 12 Pro機身尺寸完全一樣，所以如果你家人跟你一樣購買這兩款機種，保護殼可以共用，是沒問題的。但是因為iPhone 12系列邊框改為方正設計，因此與iPhone 11之前的保護殼是無法共用的，若要給手機提供妥善保護，重購保護殼是必須的。而支援MagSafe功能的蘋果官方保護配件，都有印上MagSafe字樣。

MagSafe透明保護殼以及MagSafe矽膠保護殼內部。（黃慧雯攝）

MagSafe透明保護殼內側字樣。（黃慧雯攝）

可共用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的MagSafe透明保護殼，底部是全開式設計，左右側按鍵位置，在保護殼上以較為柔軟的塑料材質覆蓋，其餘邊框則是較為堅硬的塑料材質，裝上很容易，不過不太容易拆卸。MagSafe透明保護殼的特色就是底部外觀有一個看得見的MagSafe標示位置，以白底顯示，內部的話則還印上了iPhone、MagSafe、Designed by Apple等字樣，細節同樣一絲不漏，相當到位。

而適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的矽膠保護殼，則共有8色（梅李色、海軍深藍色、金橘色、賽普勒斯綠色、粉橘色、白色、黑色、紅色（PRODUCT RED）)，本次開箱的則是亮眼有朝氣的金橘色，內部一樣是柔軟的超細纖維內層，且MagSafe位置也貼上亮面材質，以供辨識。外層則是滑順、手感極佳的矽膠材質。相對於MagSafe透明保護殼底部是全開式設計，矽膠保護殼則是全包覆式設計，並在喇叭孔、收音孔、Lightning充電孔相對位置開孔。按鍵處材質也較為柔軟。以裝上保護殼後，控制音量變大、變小，或是截圖的按鍵手感來看，矽膠保護殼帶來的影響較小，裝上透明保護殼後則比較難按。

而這兩款保護殼裝上後，保護殼都高於背面主相機，能妥善防護相機不受碰撞。正面也高於螢幕不少。但若貼上保護殼的話，則是依情況而定。比較特別的是，裝上矽膠保護殼後，會出現與保護殼顏色相對應的MagSafe動畫，充滿巧思，但是或許是MagSafe透明保護殼外頭已經印上可以辨識的MagSafe樣式，所以裝上後沒有特別的動畫出現。

裝上MagSafe透明保護殼的iPhone 12 Pro以及裝上MagSafe矽膠保護殼的iPhone 12。（黃慧雯攝）

裝上MagSafe透明保護殼的iPhone 12 Pro以及裝上MagSafe矽膠保護殼的iPhone 12(正面）。（黃慧雯攝）

MagSafe透明保護殼以及MagSafe矽膠保護殼底部設計不一樣。（黃慧雯攝）

MagSafe透明保護殼背面位置高於相機，可帶來妥善保護。（黃慧雯攝）

蘋果目前發表的MagSafe配件，包含MagSafe透明保護殼、MagSafe矽膠保護殼、MagSafe皮革卡套（共四色，根據外媒報導，裝上MagSafe皮革卡套後會暫停無線充電功能，還請消費者可以留意），以及MagSafe充電器。除了充電器之外，都已經在官網開賣。

MagSafe充電器蘋果在發表會中，總共發表了兩款，分別是MagSafe充電器，以及MagSafe Duo充電器(可同時為iPhone、Apple Watch充電），前者已經上架官網，但是尚未開賣。而後者雖然目前沒有在台灣官網上架，但據了解今年稍晚也將在台開賣，果粉們可以發揮耐心等候。

(科技)