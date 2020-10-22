為捍衛新聞自由，國民黨革實院長羅智強的「小強公車」將重出江湖！羅智強上午偕國民黨副祕書長李彥秀、文傳會主委王育敏，痛批行政院長蘇貞昌猶如總統府太上皇，介入NCC的不良紀錄斑斑可考，並宣布已租下18輛繞經行政院的公車廣告，貼上「為新聞自由請命蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語，自下周一起連續60天奔跑大台北地區街頭，呼籲蘇貞昌不要為一時權力，一輩子留下「關新聞台、扼殺新聞自由」罵名，也希望蔡總統不要被蘇揆「當塑膠」。

羅智強指出，自從他爆料「中天新聞台關定了」，從蘇貞昌、NCC的動作可看出已有定見，中天新聞台下週一舉辦換照聽證會，12月中，中天是否會被蘇貞昌斬首就將揭曉，而中天被關之後，下一個被關的就是TVBS，再下一個被關的就是所有批評政府、監督政府的聲音。

他強調，台灣新聞自由會不會死在蘇貞昌手中，要靠全國民眾的覺醒，沒有人是捍衛新聞自由的局外人，他出版的＜伊羅寓言-國王貓＞已賣出3000本，決定捐出部分賣書所得，租18輛公車繞經行政院60天，上頭寫著「為新聞自由請命，請蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」，從NCC聽證會那天上路，到審查結果出爐為止。

羅智強說，希望行政院、NCC、蔡總統可以惦記前總統陳水扁曾說的「台灣不能只有一種聲音」、「任內不關新聞台」，如果關台不是蔡總統本意，就要學陳水扁出來宣示「任內不關新聞台」，才不會被蘇貞昌綁架。蘇貞昌獨斷干涉NCC的跡象非常明確，從去年嗆NCC什麼都不管、主委詹婷怡被請辭後，NCC就變成蘇的御用東廠，用來打壓跟蘇不合、監督民進黨的新聞台。他呼籲蔡總統負起該有的責任，也請蘇貞昌知所收斂，不要為一己之權私，傷害台灣寶貴的民主自由、新聞自由。

李彥秀指出，聽證會將新增1位主持人，但蘇貞昌若有定見要撤照，增加1000位主持人也沒用。民進黨透過NCC行政黑手介入媒體已不是第一次，2007年TVBS報導陳水扁貪汙案，當時NCC堅持中立原則，卻被時任行政院長蘇貞昌列出10大罪狀，當時也蘇曾要求飛碟、台灣之聲關台，如今中天新聞台被撤照，未來不知還有哪幾台會因不聽話被關台。

「請蔡總統不要被蘇貞昌當塑膠。」李彥秀強調，蘇貞昌儼然變成總統府太上皇，上任後撤換國營事業董座，透過內部派系鬥爭換掉立法院長，民進黨已經變成獨裁大怪獸，完全介入媒體，現在可以沒收人民的遙控器，若沒靠公民覺醒，未來就會限縮人民更多權力。

王育敏也說，蘇貞昌2007年起公然介入NCC的不良紀錄斑斑可考，不是蘇一句「不會介入」，大家就能相信。民主自由是我們最引以為傲，也是與對岸最大的不同，中天新聞被關台將不再有民主自由的驕傲，這不只關係中天，而是台灣每個人都應關注，大家一起關注給政府壓力，政府黑手就不敢伸進來。

羅智強的「小強公車」重出江湖，捍衛新聞自由。（黃福其攝）

(中時 )