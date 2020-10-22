朋友關係若是扯到金錢，往往會讓彼此關係變得尷尬。日前一名網友在Dcard上發表文章，內容直指他陸續借給幾位朋友共50萬元，結果完全要不回來，朋友關係也變調，讓他感嘆表示「成人的世界沒有對錯、沒有仁義，只有利益！」，甚至說「寧願殺一萬個人，也不要無條件借朋友一塊錢，否則『借』錢就等於『送』錢。」

該網友舉例幾個他借錢給朋友的例子，像是朋友出車禍向他借4萬，結果對方拿到保險理賠金額後，非但沒有還他錢，甚至帶著女友出國玩樂；第二個例子是朋友要投資飲料店，於是他借給朋友十萬元，沒想到借據上是寫「共同投資」，導致投資失敗後，對方竟然彼此金流說是投資、非借錢，最後甚至還封鎖他。

此外，該網友也曾經借給朋友蜜月基金五萬，結果對方竟是拿去還高利貸，就連婚禮費用還是全部由老婆出錢，最後兩人協商每月還錢5百元，對方至今也只還了5千多元；他也有借給另外一位朋友1萬元作為失業救助，沒想到對方找到工作後非但沒有還錢，甚至在他出了重大車禍需要大筆花費時，直接將他封鎖。

種種借朋友錢的事蹟讓他感嘆「這個世界的人都是不講信用的！成人的世界沒有對錯、沒有仁義，只有利益！」他說自己以前太笨了，就是熱心腸、講仁義的爛好人，導致最後害到自己和家人，不過現在已經學乖了，目前也越來越少人找他借錢。

(中時新聞網)