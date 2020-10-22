新北市政府經濟發展局為推動「2030願景工程計劃」，期望藉由設計思考實踐社會設計，於今年六月開辦「2020新北創意大賞」設計競賽，以新北市中和區華新街作為創意發想基地，廣邀各方優秀青年學子投入創意競試。

期間邀請參賽同學走入華新街、認識在地生根的「台灣小緬甸」，並與華新街地方意見領袖交流溝通，邀請專業評審進行審查，誕生充滿創意的優秀設計作品，也讓華新街商圈注入了新的活力。

新北創意大賞競賽項目分為「產品與公共空間設計類」以及「視覺傳達與影像動畫設計類」兩類；「產品與公共空間設計類」的金獎作品「一口奶茶」由大同大學的羅至安同學設計，其靈感來自華新街特有的奶茶文化，讓遊客一次就能品嚐到5種來自各國的茶品，不僅強調了奶茶在緬甸生活中的重要性，也描繪了台灣多元的茶飲文化。

「視覺傳達與影像動畫設計類」的金獎作品「緬梔之美」則是由黎明技術學院的游鴻恒、尤方伶同學操刀，將美麗的緬梔花融入禮服設計，搭配精緻的妝容、頭飾，呈現了緬甸傳統文化與現代訂製服飾的完美碰撞。

(中時新聞網)