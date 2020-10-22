新北市議會民進黨團總質詢今邁入第4天，開頭狂攻政治議題，要求市長侯友宜表態兩岸關係、中國大陸軍機繞台等看法，侯友宜全程以「捍衛中華民國，保衛台灣人民」2句話打天下；直到市議員何博文巧妙提問「一個主權獨立的國家才有辦法修憲，台灣算是獨立對嗎？」，侯友宜說，「台灣是一個主權的國家，應善意對待彼此、平等交流。」

今由市議員張志豪、何博文、鄭宇恩、彭佳芸、李坤城、廖宜琨聯合總質詢。

張志豪率先提問指出，國民黨路線價值主張有矛盾，黨主席江啟臣說反共親美、立委葉毓蘭則親共反美，立委林為洲要黨名去中國化、前總統馬英九則反對，「侯友宜的態度代表未來國民黨態度跟立場，有必要直接說清楚」。

侯友宜指出，他的價值就是捍衛中華民國、保衛台灣人民、勇敢往前走永不害怕，他沒有那麼大力量影響很多人，他只會做新北市長該做的事。

市議員李坤城接連提問，中華民國憲法有沒有寫到中華人民共和國？中華人民共和對中華民國是一個什麼樣的國家？中共頻頻對中華民國挑釁，這樣算不算敵國？對岸卻不斷用文攻武嚇挑釁我們，是否給予譴責？

侯友宜說，憲法怎麼規定就該怎麼解釋，我們是一個主權的國家，至於中共對台灣的態度，台灣當然希望用善意、對等的態度交流，目前對岸對我們確實是不友善，像是中共飛機越界飛到台灣領空，這種超越中線的行為都是不友善的，「他絕對捍衛中華民國，不允許任何人挑釁。」

李坤城追問，中華人民共和國、中華民國是否為2個不同國家？侯友宜答，目前存在的狀況確實是這樣，我們是叫中華民國，「2個確實不一樣啊，他們管他們的，我們管我們的。」

何博文則說，他肯定侯友宜公開宣稱，台灣跟中國是2個獨立的國家，「一個主權獨立的國家才有辦法修憲，台灣算是獨立對嗎？」侯友宜說，台灣是一個主權的國家，應善意對待彼此、平等交流。」

何博文也要求侯表態已故前總統李登輝的兩國論，侯友宜說，「我不知道，我那時在當警察。」

(中時 )