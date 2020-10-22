大聯盟世界大賽今（22）日繼續進行第2戰，光芒隊發揮打擊威力，布蘭登羅（Brandon Lowe） 擺脫低潮，單場雙響炮，共有3分打點，終場則以6比4力克道奇隊，系列賽扳成1勝1敗平手。

布蘭登羅1局上就開轟，從道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）手中擊出陽春全壘打，先馳得點，1比0領先，也是這場比賽的勝利打點。4局上光芒把握道奇守備瑕疵，溫鐸（Joey Wendle）適時揮出二壘安打，送回崔志萬、馬格特（Manuel Margot），比數擴大為3比0。5局上布蘭登羅2分炮，比數變成5比0，光芒佔上風。

溫鐸今天也有3分打點，包括1支2分打點二壘安打，表現亦佳。（美聯社）

光芒先發投手史奈爾（Blake Snell）前4局威風八面，未被擊出安打，不過5局上解決2人後突然不穩，先投出四壞，再被泰勒（Chris Taylor）揮出2分全壘打，道奇追成2比5。

接著史奈爾投出四壞球，再被席格（Corey Seager）擊出安打，只好提前退場，由牛棚上場擋住對方攻勢。

史奈爾先發4.2局送出9K，失2分，但未投完5局沒拿到勝投。（美聯社）

道奇使出投手車輪戰，岡索林只投1.1局，總教練羅伯茲（David Ray Roberts）就啟動牛棚，後援投手輪番上陣，但策略並不成功。光芒一路壓著道奇打；6局上再靠2支安打和高飛犧牲打，攻下第6分。道奇隊史密斯（Will Smith）則在6局下揮出陽春全壘打，8局下席格再補上另1支陽春炮，追到4比6只差2分。

史奈爾投4.2局送出9K，有4次四壞球，被擊出2支安打，包括1支2分全壘打，失2分退場，未能拿下勝投。在他退場後，光芒的牛棚也失掉2分，控制住局面。

整場比賽道奇擊出5支安打，包括3支全壘打，得4分都靠全壘打；光芒則擊出10支安打，含布蘭登羅的2轟，打擊火力與投手群的表現都優於對手，贏球是合理的結果。

(中時 )