出道近16年的邱凱偉（Darren），今年陸續推出多部戲劇作品近期可說是事業家庭兩得意，結婚將近五年的他，終於在今年晉升人生新階段，成功解鎖新身分成為爸爸了！對於懷寶寶一事，婚後夫妻倆都做了基礎的生育檢查，一切正常，但夫妻倆從新婚時期的順其自然到後期試遍所有方法，不管是科學或非科學的方式夫妻倆也都嘗試過，像是聽從風水師建議移床位、倒立、全家改名字等方法！ Darren太太ViVi提到在開始規畫要有寶寶後，兩人認真努力了好長一段時間．每次最期待的當然是所謂「放榜」時刻，但卻一次一次的沒有好消息而有些沮喪！

後來在友人的推薦下，夫妻倆到「送子鳥」進行「三代試管普拉斯 (IVF 3 plus)」療程，讓夫妻倆印象深刻的地方是在「送子鳥」給渴望生兒育女的徬徨父母感到很安心之外，療程的規劃也是相當專業仔細，也讓夫妻倆感受到生殖醫學真的是一門不簡單的學問，最讓夫妻倆感到信任的是，在進入療程後醫生會針對每個準媽媽不同的身體狀況做即時監控，並遵循確切的科學數據幫忙掌控每一個環節，讓原本內心很不安的ViVi得到很大的信心！ViVi也提到從一開始植入到第一次聽到寶寶心跳都讓人覺得很不可思議和感動，但也因為個人體質的關係，ViVi因為免疫指標異常在孕後發生偶發性出血，讓兩人很擔心，幸好在醫生及團隊的細心把關和監控下順利讓寶寶乖乖成長，如今已懷孕五個多月，夫妻倆也很感謝專業團隊的幫忙。

Darren知道老婆懷孕的時候人恰巧已在外地拍戲，因為一直分隔兩地，老婆都是透過電話與視訊來跟Darren分享關於懷孕的一切。夫妻倆提到，可能是一直以來對於懷寶寶都處於太過於期待的情緒中，所以在得知成功懷上寶寶的那一刻，兩人心情反而是有點不敢相信，甚至是異常冷靜，尤其是當老婆傳了寶寶的心跳聲給Darren的時候，他還反問「這是什麼？」瞬間讓ViVi覺得好氣又好笑，一直到了看到寶寶的雛型並穩定下來後，才認真地確認即將要迎來新生命，夫妻倆也開始真實感受到為人父為人母的期待與興奮感！

Darren今年作品不斷，從公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的餅舖大哥到三立新台灣好戲《羅雀高飛》的中藥行少爺，以及原創音樂短片《奇幻書店方法》、央視大戲《小娘惹》等，之後還將有多部戲劇陸續推出。在充滿挑戰的2020年，對於Darren來說亦是豐收之年，無論是在小螢幕還是大頻幕都可以看見他的身影。Darren於《羅雀高飛》一殺青完立刻飛往馬來西亞緊接新片《靈魂擺渡》拍攝，戲約不斷的他表示非常期待孩子的到來，也期待自己當爸爸的新身分，因為一直在拍戲無法陪伴ViVi，也很謝謝老婆在懷孕期間的辛苦，表示會更努力工作賺奶粉錢，也特別交代公司在工作行程上的安排一定要讓他可以陪老婆生產，若無法陪就不接，一定要一起迎接新生命的到來。

(中時 )