近年不少人提倡健康生活、維持好體態，上健身房運動。不過，有一名男網友表示，女友近期上健身房與教練進行1對1課程，女友都會將學到的動作分享給他知道，沒想到教練的動作竟讓他傻眼，網友看了也直呼「綠綠的。」

原PO於Dcard發文怒道，與女友遠距離戀愛的緣故，而她每周都會進健身房，進行一對一的運動課程，也會將所學拍攝下來，於課程結束後分享給男友，然而近期女友就傳了剛上課所學的新動作給他，內容竟是「情侶常見的健身運動」，甚至是女友在下，教練在上，讓他看了氣炸。

原PO分享女友健身的姿勢，並上網找了示意圖來表示，他認為這種健身方式不太適合。（圖／翻攝自Dcard）

而女友則表示「教練在教她如何練習腹內壓，簡單來說就是核心的鞏固，尤其是腹橫肌的鍛鍊。」原PO透露自己健身已超過3年，健身已超過3年，因此他認為肢體接觸在所難免，也能理解，「如果是點一下肩膀、背或腹肌我倒無所謂，但想鍛鍊核心、腹內壓有超多種（方式），根本不需要與教練有這種肢體接觸的動作。」他進一步舉例，包括基本的健力三項、超負荷訓練、瑜伽球、藥球等都可以，若想單純訓練腹內壓的感受度，拿啞鈴或壺鈴也不是不行。

原PO愈想愈氣，於是直接在兩人Line對話框怒罵教練，並要女友以其他「姿勢」進行運動鍛鍊，豈知，女友竟回「欸你不要這樣哦！」令他無奈表示「我看錯了什麼，是我頭頂綠綠的，那教練想吃豆腐她沒差？」並納悶求問：「還是我真的不懂專業，男教練教女學員本來就該這樣嘛，算什麼吃豆腐？想請各位評斷，以上」。

不少網友則母湯表示「說不定已經搞上床了，你有查證過嗎」、「要練核心根本還有一堆動作玩，這種動作超級故意的」、「兩種可能，一可能真的被綠，二是女友太單純但教練圖謀不軌，不然怎麼可能還正大光明拿給你看」。

(中時新聞網)