家住桃園市中壢區的80歲范姓老翁，21日晚間趁兒子外出倒垃圾時，向孫子說了一句「我去找你阿祖一下」後，隨即就出門，最後老翁搖搖晃晃的，在平鎮區民族路被宋屋所副所長曾偉龍發現，主動上前關心，並將范姓老翁安全護送返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住中壢區正光街且略有失智的范姓老翁，21日晚間19時許，趁著兒子出門等垃圾車準備倒垃圾時，突然從冰箱內拿了一罐運動飲料，轉頭向看電視的16歲的孫子說「我去找你阿祖一下」後隨即出門，孫子聽到頓時呆住，才想到阿祖已過世許久。

失智8旬老翁外出，警協助通知家人平安返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

孫子眼見沒攔住老翁，只能跑去找在等垃圾車的父親，告知阿公出門找阿祖了！老翁兒子一聽立即丟下垃圾，回家跨上摩托車急著在細雨中找尋老翁，但此時范翁已全身濕透、搖搖晃晃的走到平鎮區民族路三段上，當時又是下班巔峰時段、車流眾多，實在險象環生。

恰巧副所長曾偉龍及警員林家賢、吳曉玲巡邏經過，發現全身濕透並走在路邊搖搖晃晃的范翁，警方趕緊上前詢問，但范翁失智無法清楚表達語意，只利用人臉辨識系統查出老翁的身分，並將老翁平安送返家，老翁兒子見到警方安全的將父親帶回時激動落淚，也感謝警方協助，才能讓老父親平安歸來。

(中時 )