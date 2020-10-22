香港「學生動源」成員鍾翰林、洪英棠及洪心弦2019年1月來台，被香港媒體報導港獨人士在台受訓，並刊登3人與台灣青年反共救國團理事長楊月清等人會面照片，楊認為被偷拍，提告妨害祕密，台北地檢署偵查後，認定照片都是在公共場所拍攝，是公開活動，因此將李姓在台港青及一統徵信社員工等11人不起訴處分。

去年1月14日香港文匯報頭版以『「學動」三成員鬼祟赴台 見「獨」人 找「獨」書 領「獨」旗』標題，圖文並茂報導香港「學生動源」成員鍾翰林、洪英棠及洪心弦來台灣，與台灣青年反共救國團理事長楊月清、自由時報記者蘇永耀會面，並在台北的書店翻找散佈「台獨」的書籍，準備帶回香港宣「獨」，1月16日香港大公報跟進報導鍾翰林等人來台內容。

楊月清及蘇永耀認為大公報及文匯報刊登的照片是偷拍所得，涉嫌妨害祕密，向北檢及台北市刑大提告。警方比對新聞照片場景，調閱路口監視器畫面，抽絲剝繭找出跟蹤鍾翰林等人的是一統徵信社人員，進而查出在台領有居留證的李姓港青雇用一統徵信社人員跟蹤。

李到案後坦承受香港某徵信社委託並聘雇一統徵信社去跟蹤鍾翰林等人，一統徵信社人員也承認以每天2萬元代價跟蹤鍾翰林等人，但李與一統徵信員工都否認有拍攝照片，檢警也沒有查獲偷拍照片。

檢方檢視港媒新聞照片，發現拍攝場景分別是台北市西門町街頭、咖啡廳及國史館內的休息區，都屬公共場所的公開活動，不符妨害祕密罪「非公開活動」的構成要件，因此將李姓港青及一統徵信社員工不起訴處分。

(中時 )