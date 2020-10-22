為讓客戶使用經過長期驗證，涵蓋全方位市場分析的演算法，並得到Robo-Advisor(以自動化工具提供證券投資顧問服務)最重要的專業建議，第一銀行攜手機智投顧與博暉科技所研發的「e-First智能理財」系統，今正式上線，具有線上操作的便利性，且定期定額、單筆投資的選擇，金額分別為3000元、3萬元，即可享有專屬於高資產客戶的專業投資建議服務。

「e-First智能理財」系統為國內業界首家搭配「晨星演算法」，運用資本市場假設（CMAs）、策略性資產配置（SAA）及財富管理預測引擎（WFE），同時納入晨星公司（Morning Star）超過300位專家的研究分析，並搭配第一銀行架上基金，提供客戶具全面性及前瞻性的專屬投資組合建議。

機智投顧總經理李哲宏表示，AI大數據演運法日益精進，不僅能展現過去績效，甚至還有預測未來的能力，進而對不同屬性的投資人給予投資組合、投資標的建議，不論是年輕的理財小白、或是高資產客戶，都能透過系統設定投資目的，分析出「達成率」的運算數據。

為滿足不同客戶理財需求，「e-First智能理財」提供六種投資計畫，包括子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領，其中，第一銀行首創「樂齡退休月月領」之投資計畫，讓客戶規劃在幾年後開始每月固定領取一筆金額持續數年，即可試算出目前須投入多少資金，讓退休族群做好退休規劃，擁有黃金退休人生。

晨星公司是專業基金評等機構，也是全球最大的投資研究及數據公司之一，擁有豐富的投資產品數據及專業的分析師團隊，經歷了數年投資市場多空洗禮，成功獲得全球各大金融機構的肯定。

近年來台灣金融科技發展迅速，自金管會2017年通過開放以自動化工具提供證券投資顧問服務，已有多家金融機構推出機器人理財服務，以大數據分析歷史績效篩選作為演算法基礎，提供客製化投資組合。

(中時 )