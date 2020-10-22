三大法人連二日賣超，合計達77.37億元，台指期21日結算開高震盪殺低，逆價差擴大至17.25點，挑戰頸線失敗後，留下長上影線，台股加權指數連日來，每逢攻上12,900點後就遇壓拉回，國票投顧表示，從籌碼面普遍偏空調整，再加上空方續掌盤勢主控權的情況下，建議投資人保守看待盤勢。

隨著美國總統大選腳步接近，川普戰況不佳、新冠肺炎疫情持續、美國新一輪的財政刺激措施也沒有新進展，美股指數21日開高收低，台股22日呈現緩跌走勢，早盤雖曾一度回升至12,889點，連12,900點都無法攻克，隨後再度向下回測，最低來到12,827點，市場買盤裹足不前，至11點半止，成交值僅約千億元，市場預估今天成交值約在1,500～1,600億元之間。

台股雙王22日走勢同步回軟，大立光連續反彈多日後，今天小幅拉回，仍守穩在3,100元之上，跌幅不到1％，台積電也小跌約0.5％上下，股價在451～452元附近游走。

(工商 )