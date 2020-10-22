今年公費流感疫苗民眾施打踴躍，各地出現短缺的問題，衛福部17日緊急啟動應變機制，暫緩50歲至64歲公費接種，引發爭議。民進黨立委鄭運鵬今建議，免費施打對象未來要大幅調整，兒童部份維持，高齡者應該減少，因為高齡者不會比較窮，政府照顧弱勢高齡者就好，多出來的免費疫苗移到活力較強的年齡層，並由公費改為自費，如果做到這樣就大同世界。

公費流感疫苗施打爭議，鄭運鵬今在臉書提出看法，他指出，科學上，衛福部認為25％的施打就足以產生「集體免疫」效果，所以免費劑量和前幾年差不多；不過，心理上國人因新冠肺炎防疫成功，怕萬一中了流感很衰，反而更想打流感疫苗，導致不論自費或免費疫苗，國人施打意願增加，卻和流感疫情需求完全相反。

鄭運鵬認為，生活上，大家已經習慣防疫新生活，防疫物資也都足夠，流感疫情不會是過去的數學模式，疫苗25％覆蓋率是可以合理調降，只是衛福部不敢斷然決定減少採購，因為太黯然、太銷魂、太逆民情，輿論壓力政府不一定承受的了。

針對流感疫苗施打政策，鄭運鵬說，免費疫苗不用再增加，也不用減少，當作增加群體抵抗力；不過，免費疫苗施打對象要大幅調整，兒童部分沒意見，高齡者要減少，因為台灣現在和未來，高齡者不會比較窮。

至於多出來的免費疫苗，可以移到活動力較強的年齡層，如果這部分的年輕國人願意自費，接受不需要健保給付免費疫苗，那就是大同世界。

(中時 )