防詐品牌Gogolook宣布再獲新一輪資金，主要用於加速拓展日本市場與發展金融領域的創新。Gogolook目前跨足通信與金融科技兩大產業，旗下陌生來電辨識軟體Whoscall全球下載次數已突破8000萬，主要服務範圍涵蓋台灣、日本、韓國、香港、泰國、巴西、馬來西亞等地區；旗下防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，主打快速比較各銀行方案以及免費一對一真人線上諮詢的一站式安全信貸服務，自9月正式上線後，成功核貸總金額持續快速成長。Gogolook繼去年獲得國內私募基金投資後，今年再獲穩懋(3105)投資。

Gogolook最新統計全球資料庫已累積超過16億筆號碼資料，並在今年正式運用防詐資料庫與AI防詐技術切入Fintech領域，Gogolook創辦人暨執行長郭建甫表示：「獲得穩懋資金挹注後，Gogolook將加速Whoscall在日本市場的投資與推廣，以及積極在台灣發展金融科技領域的創新，並將成功模式帶進重點發展的海外地區。」

根據Whoscall統計今年全球電話、簡訊詐騙數量較去年同期成長5成。Gogolook致力於建構全球防詐產業鏈，為防堵日益嚴重的跨境詐騙威脅，Gogolook選定日本設立首家海外子公司，以布建完整的區域聯防。

日本警察廳報告指出，日本連續8年每年詐騙財損金額皆超過300億日幣。自10月起更持續發生大量國際詐騙電話打入日本，引起全國民眾恐慌與政府的高度關注。看重Gogolook跨地區的成功防詐經驗，日本國家戰略特區福岡市今年邀請Gogolook參與Beyond Coronavirus PoC(概念驗證)專案，日本政府希望透過Gogolook的協助共同解決日本詐騙問題，而Gogolook也選擇福岡作為日本首個營運據點，並透過此專案資源加快防詐服務在地化。

目前Gogolook已與福岡政府合作完成第一階段試驗(Gogolook在日本推出為期三個月Whoscall進階版服務並與福岡政府共同推行用戶調查)，郭建甫指出，依過去的跨國推廣經驗，在地化的程度會是服務推廣成功的關鍵之一，包含人才招募、產品與資料庫的優化等，福岡政府非常積極協助媒合政府與產業資源，對Gogolook在日本市場的發展將會非常有幫助。

(時報資訊)