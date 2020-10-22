眾所矚目的美國總統大選距今剩下不到2周，但是選情頻頻出現波動，結果難料。台新投顧總經理李鎮宇今天表示，無論是誰當選，中美對抗的格局會持續下去。李鎮宇也歸納出美國總統大選後的「3個變和2個不變」，3個變包括:1.不同當選人引領資金走向不同的產業。2.新型態的FTA將取代舊型態的FTA。3.資安成為重點。2個不變為1.產業鏈重組趨勢。2.中美對抗態勢。至於未來3~5年的3大趨勢為:人口老化、低利率及新科技應用。

李鎮宇分析，若川普當選，看好的類股如：科技、石化能源、電信和國防，不利綠能和電動車，至於美元則有望走揚。而拜登當選看好新興市場和亞太市場，以及綠能產業、基建題材和ESG，不利於美元、大型科技股、能源產業、保健醫療、電信產業。

此次選舉結果將對國際情勢造成偌大改變，北威論壇今早以「美國總統大選結果之影響」為主題舉行論壇。主講人包括台大政治系王業立教授，張登及教授、楊永明教授，以及台新投顧李鎮宇總經理、台大財務金融系劉憶如教授等。

美國總統不論誰當選，美中結構性的競爭不易改變，這是今天論壇的共識！

(時報資訊)