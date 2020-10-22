飯店業者寒舍(2739)看準「毛小孩」市場商機顯現，旗下礁溪寒沐酒店於行館1樓全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，即日起開放試營運，規畫16間狗狗客房提供寄宿、安親服務，讓飼主恣意放鬆度假時不用擔心寵物飲食起居，搶攻國旅毛孩「萌寵」市場商機。

近年來選擇養寵物取代養小孩的族群日益增加，依官方數據統計寵物類型，又以狗類為市場大宗，許多「毛小孩」已成為家中重要成員之一。對此，礁溪寒沐酒店為搶攻國旅毛孩市場，於行館1樓全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親服務。

寒舍表示，「寵沐苑」以自然、質樸設計概念，規畫16間可依實際狀況調整、符合中小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，全天候人員駐點服務。每間狗狗客房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動。

硬體部份，礁溪寒沐堅持高品質規格，「寵沐苑」均採用環保綠建材，接待櫃台嵌入洗手槽，滿足隨時簡易清洗需求。隔音使用藍鯨訂製門組，有效降低狗狗吼叫聲。戶外區鋪設人工草皮地坪並設置木棧道，並構建礁溪唯一專屬毛孩的碳酸氫鈉泉戲水池。

同時，「寵沐苑」亦提供寵物寄宿專案，包括基礎寵物美容、品牌罐頭或飼料2份，10月底前入住可享免費「寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」各乙份。館內備有寵物專屬推車載送，並提供免費寵物尿布墊，使飼主度假不需大包小包攜帶毛孩生活用品。

寒舍表示，「寵沐苑」即日起開放試營運，期間限定愛犬入住標準房型每晚1500元、加大房型2000元，房型依狗狗體型大小安排。加價亦可享受洗澡服務，項目包含：修整腳底、耳朵、屁股、腹部及眼部周圍毛、清理肛門腺，試營運優惠價每隻600元。

(時報資訊)