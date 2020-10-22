美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少100.1萬桶，略低於市場預期的減少102.1萬桶。汽油庫存增加189.5萬桶，市場預期為減少182.9萬桶。餾分油庫存減少383.2萬桶，超出市場預期的減少174.3萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑2.2個百分點，原油進口量減少106.9萬桶/日。過去4周美國整體石油產品供應量年減13%。

2.投資人看好美國可望在大選前達成新激勵案協議，避險需求降溫，美元持續走弱，紐約尾盤美元指數下跌0.47%，為92.605，創下7周新低。

3.近來走勢疲弱的美元帶動黃金價格連續第3日上揚。周三紐約期金收漲14.1美元或0.7%，為每盎司1929.5美元。現貨金漲18.5美元或0.97%，收在每盎司1924.3美元。

4.最新公布的官方數據顯示美國用油需求疲弱，以及全球新冠肺炎確診病例持續急升，受此打擊，周三紐約期油重挫1.67元或4%，為每桶40.03美元。倫敦布蘭特期油收跌1.43元或3.3%，為每桶41.73美元。

(時報資訊)