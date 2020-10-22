黃金亞洲電子盤回落；因美元指數自近7周低點反彈，且美國新疫情紓困法案是否能再選前通過仍未可知，令投資者轉為觀望態度，因此拖累金價回落；截至台北時間上午11點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌13.4美元，報每盎司1916.1美元。

12月白銀下跌0.346美元，報每盎司24.895美元。

1月白金下跌5美元，報每盎司888.9美元。

12月鈀金下跌6.7美元，報每盎司2420.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)