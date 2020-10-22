《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:412020/10/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤回落；因美元指數自近7周低點反彈，且美國新疫情紓困法案是否能再選前通過仍未可知，令投資者轉為觀望態度，因此拖累金價回落；截至台北時間上午11點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌13.4美元，報每盎司1916.1美元。 12月白銀下跌0.346美元，報每盎司24.895美元。 1月白金下跌5美元，報每盎司888.9美元。 12月鈀金下跌6.7美元，報每盎司2420.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶食電子地圖商機 滴滴鋪路智慧交通 04:102020/10/22 全球財經 《電子零件》訂單增＋新品出貨 騰輝-KY Q4營運向上 10:332020/10/22 財經 新聞早班車》陸經濟翻正 扮疫後亞洲復甦引擎 06:302020/10/22 政治 《商情》美元續疲 紐約期棉漲至一年半新高 10:162020/10/22 財經 《晨間解盤》10日線有撐 短多仍可期(日盛投顧提供) 08:592020/10/22 財經 《期貨》三大期指全黑 10月台指期開低79點 09:082020/10/22 財經 陸經濟翻正 扮疫後亞洲復甦引擎 04:102020/10/22 生活新聞 五大展並進 TPCA秀肌肉 04:102020/10/22 產業．科技 盤中零股交易系列報導二十二－盤中零股交易 留意兩要點 04:102020/10/22 證券．權證 《百貨股》統一超7-ELEVEN續拓多元支付生態圈 09:252020/10/22 財經 財經熱門新聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 川普怕TikTok有理由 好萊塢級短片對手只撐半年就收攤 - 財經 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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