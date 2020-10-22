綠委王定宇近日提案修《國安法》，要求將「違反國家認同」、「配合統戰工作」作為處罰構成要件，引發外界質疑沒有明確定義容易羅織入罪。藍委林思銘今日於立院內政委員會詢問，若在台灣揮舞中國五星旗是否違法？官員回應：言論自由，不違法。

林思銘一一詢問現場官員，是否可在台灣揮舞五星旗，行政院外交國防法務處參議陳永智、警政署副署長蔡蒼柏及國安局、法務部、司法院等皆回應，目前沒有相關法律規範，此行為涉及到言論自由，並沒有違法。

陸委會法政處處長蔡志儒表示，目前沒有違法，未來是否要進一步規範，不是完全沒空間，雖涉及言論自由，是否可進一步可作管制，可以參考外國立法例。

林思銘指出，關於王定宇的提案，司法院今天提出的書面見解也很清楚，也就是提案與言論自由相違背。但民進黨現在是多數黨，萬一此案通過，未來該怎麼處理？

刑事廳法官顧正德表示，今天不管是行政罰還是刑罰，在法律上一定要規範地非常明確，此案的構成要件是國家認同，但恐違背法律的明確性原則。大法官也有規定，明確性的功能是要讓民眾知道界線在哪裡，讓執法有準據，若真的要處罰人民，一定要定義地非常清楚。

林思銘質疑，這部法律違反明確性原則，也違反憲法言論自由，萬一通過了，法官、檢察官要如何因應？顧正德回應，如果條文如實通過，會尊重法官審判個案的獨立，若法官認為法律有違憲之虞，可申請大法官解釋，然後再依照解釋內容作審判。

法務部參事張春暉說，萬一這部法律將來沒有修改，照原案通過，如果存有這些不確定的概念，若涉及到違反憲法中的言論自由，也是要申請大法官解釋。

(中時 )