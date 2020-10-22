全球受新冠肺炎影響，口罩成了全民必備品，光田綜合醫院醫護同仁22日淨灘，赫然發現不少口罩出現在淨灘垃圾中。光田綜合醫院提醒，民眾響應防疫新生活運動，隨意丟棄口罩不僅製造環境髒亂，還會變成細菌溫床，務必妥善收納丟棄。

響應金秋地球日，光田綜合醫院22日號召醫護同仁前往龍井海堤淨灘，共拾得193.8公斤重垃圾，其中以塑膠製品、菸蒂等垃圾最多，然而今年逢新冠肺炎防疫，民眾外出必戴的口罩赫然出現在淨灘垃圾中。

淨灘活動從龍井茄投保安宮開始，行經龍井壘球場，再一路至麗水漁港，總長約4.5公里。連續5年參加淨灘活動總務部部長張仁和說，今年淨灘與往年不同，撿到10多個防疫口罩，成人、兒童用都有，這是過去不曾拾獲的垃圾，猜測可能是海提風大，民眾賞景時身上口罩不慎被風吹走而變成垃圾。

一般民眾使用後的口罩應丟棄在一般垃圾中。（陳淑娥攝）

感染管制室副護理長蕭美津指出，一般民眾使用後的口罩以一般廢棄物處理，務必丟棄在「一般垃圾」垃圾桶中，或可更細心點，丟棄前將口罩接觸口鼻的內側反摺疊後，利用耳掛繩綁好再丟，務必徹底洗手，才能杜絕感染風險。

副院長吳瑞堂指出，「金秋地球日」是第一個由台灣人發起環境節日，定於每年秋季10月22日，鼓勵大眾從年頭到年尾持續性的重視環保愛地球。今年光田特地將以往前半年的淨灘活動移到秋天，希望拋磚引玉提醒大家一整年度要持續做環保、愛地球。

響應金秋地球日，光田綜合醫院22日號召醫護同仁前往龍井海堤淨灘。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

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