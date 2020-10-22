高雄巿議員黃捷日前上Youtube節目，自曝有人寄信說要用5000萬包養她，也收過不雅照。22日她在議會受訪回應，這其實是整個社會的病態文化，也是惡意的父權文化，呼籲大家如果認同性別平等，就不該使用這類仇女言論。

黃捷說，她當公眾人物以來，一直遇到的有人騷擾，包括有人寫信給她說要用5000萬包養，也說想要跟她結婚，另外也很常收到下體照。這其實是做為女性從政之後，很常遇到性羞辱，或者用所謂的性玩笑來貶低女性。

她透露，最常遇到的恐嚇是對她說要「先姦後殺」，或說她是「妓女」，之前翻白眼的照片，也常有人拿來拿來當作「性玩笑」，諸如此類的攻擊很多，所以除了女性的身分非常不平等，也說明女性的困境從來沒有被看見。

她提到，之前的恐嚇信已報警，也覺得很挫折，為什麼要被用這樣的眼光看待，然後不斷的被冷嘲熱諷，甚至人身攻擊，相信很多女性從政人員，其實都有遇到類似困境，希望大家要共同正視，一起打擊惡意的父權文化。

黃捷指出，這類仇女言論或仇女行為，都應該改善，尤其去年被周刊偷拍，把她的感情生活曝光，對她的私人生活來說是一個蠻大的影響。作為公眾人物，希望被看的是工作上的表現，而非私人的生活、感情攤在陽光下。

(中時 )