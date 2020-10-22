大陸女星王梓芠曾在宮廷劇《如懿傳》中飾演小侍女一角而受到注意，日前卻在網路上遭到一名高姓女子爆料「當小三」並公開抓姦影片，讓她形象重挫與正宮隔空交戰。但近日，正宮再度PO文並要網友「家事已解決，別再轉發影片」再度引發網友熱烈討論。

在演藝圈中始終默默無聞的王梓芠，唯一代表作便是2018年所播出的夯劇《如懿傳》，沒想到事業逐漸攀升的她卻在日前爆出介入別人婚姻，還遭到自稱是正宮的高姓女子帶人衝進她家，將她壓在床上暴打並在網路上公開「抓姦片」，而上身赤裸的日籍男子則在一旁護著她，引發網友抨擊。

《如懿傳》女星抓姦片逆轉 正宮刪影片曝「家事已解決」網傻眼（圖／微博@春困夏乏秋盹冬眠 ）

事後，王梓芠曾多次反擊並表示兩人只是寄宿關係、自己的男友也知曉此事，全程皆是女方自導自演，卻依然遭到網友撻伐。而高姓女子不久前還在怒控日籍丈夫在自己懷孕期間出軌還不想承認孩子，甚至表示「自己已死心，只希望孩子得到好的照顧」。

未料多日後竟刪光所有影片，先PO文表示「因為我老公回家找我協商了，表示他還想好好工作，也不想在與那名女士有任何瓜葛，至於那位女士..呵呵..與我們就無關了，證據依然保留在小紅書，有興趣的可以去看熱鬧…」，隨後又貼出「我們的家事已解決，請大家不要在關注此事」的貼文，讓外界霧裡看花。

有不少網友看到後十分傻眼，紛紛留言「突然覺得你也不是什麼好人」、「唉…好自為之吧」、「姑娘，出軌是不能原諒的，有打小三的勇氣為啥沒離婚的勇氣？」。

《如懿傳》女星抓姦片逆轉 正宮刪影片曝「家事已解決」網傻眼（圖／微博@春困夏乏秋盹冬眠 ）

《如懿傳》女星抓姦片逆轉 正宮刪影片曝「家事已解決」網傻眼（圖／微博@春困夏乏秋盹冬眠 ）

(中時新聞網)