資安業者McAfee 21日（周三）將股票首度公開發行（IPO）價格訂於每股20美元，位在目標區間，藉此籌資7.4億美元。

McAfee周四於那斯達克正式掛牌交易，此次IPO出售3,700萬股，換算該公司市值約86億美元。截至6月底止，McAfee持有債務48億美元。

McAfee歷經多年後重返公開市場。該公司2011年以77億美元售予英特爾後下市，英特爾於2016年又將McAfee多數股權賣給TPG，當時包括債務的交易價格為42億美元。

(工商 )