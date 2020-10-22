McAfee重返公開市場 IPO籌資7.4億美元 11:532020/10/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資安業者McAfee 21日（周三）將股票首度公開發行（IPO）價格訂於每股20美元，位在目標區間，藉此籌資7.4億美元。 McAfee周四於那斯達克正式掛牌交易，此次IPO出售3,700萬股，換算該公司市值約86億美元。截至6月底止，McAfee持有債務48億美元。 McAfee歷經多年後重返公開市場。該公司2011年以77億美元售予英特爾後下市，英特爾於2016年又將McAfee多數股權賣給TPG，當時包括債務的交易價格為42億美元。 (工商 ) #McAfee #IP #公開市場 #籌資 #債務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快手傳最快11月赴港IPO 估值500億美元 10:352020/10/22 財經 網飛Q3新增訂戶 四年新低 04:102020/10/22 全球財經 百億元公司債 年省5千萬利息 04:102020/10/22 金融．稅務 公司債噴發 9月1,420億新高 04:102020/10/22 金融．稅務 雙11接近 《人民日報》批民進黨逼退淘寶：打壓陸資不擇手段 08:282020/10/22 兩岸 經營風險加劇 KPMG：落實公司治理 04:102020/10/22 產業特刊 《美股》數據中心晶片業務撐腰 賽靈思本季營收預測超預期 10:502020/10/22 財經 呈睿 10／29創櫃板辦籌資 04:102020/10/22 證券．權證 上交所衝一波 今年IPO拚全球第一 04:102020/10/22 全球財經 上銀獲准辦現增 估募資20億 04:102020/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 他驚洩大同下一步 老謝憂「像頭肥牛被肢解」 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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