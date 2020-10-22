台師大教授吳忠信吳與順天堂科學中藥廠合作，分析全台灣2820位民眾的骨質密度，數據繪製成「全台民眾骨質危機解密地圖」，民眾骨質密度不合格率達到81％，70歲以上長輩更高達93％，呼籲長輩多利用中藥食補與寵物療癒 來緩解高齡老化與失智問題。

「全台民眾骨質危機解密地圖」的數據收集是由順天堂藥廠提供「天上聖母號」，自2017年開始配合國內公益與傳統廟會等活動，以定量超音波式骨密度量測儀，協助民眾了解自身骨質密度，達到以健康促進預防之功效。

檢測結果顯示，2820位民眾當中，骨質健康的比例僅為19％，骨質密度檢測不合格比例高達81％。以性別差異分析，女性骨質密度檢測不合格比例佔全體受檢女性的84％，50歲以上女性占比更攀升至92％。

以年齡差異分析，70歲以上長輩骨質密度檢測不合格比例更是占全體受檢70歲以上長輩的93％；以地域差異分析，北部和中部民眾骨質密度檢測不合格比例為82％，南部民眾則為74％。

台師大表示，目前已經有許多研究證據支持除了老化與女性更年期的因素外，空汙PM2.5與骨質流失也有著很高關聯。民眾骨質不合格的年齡也在逐年下降中，顯見骨質危機已經不只發生在銀髮族身上。

吳忠信研究發現，高齡長輩適時補充科學中藥如龜鹿等，應該能夠有效緩解關節退化以及骨質流失等症狀，這將有助於改善高齡長輩行動不便的問題。

此外，吳忠信也發現利用寵物治療，有助改善高齡長輩的老化與失智問題。寵物不但是人類最佳的生活伴侶，也是最棒的心理治療師！對高齡長輩來說，寵物不僅是當個伴而已，還兼有「動物輔助治療」功能。

(中時 )